Sarà estremamente difficile vedere l'esordio con la maglia del Lugano di Schultz durante questo fine settimana, in cui i bianconeri incrociano i bastoni con Ginevra e Kloten.

Il difensore canadese è arrivato questa mattina in Svizzera, nello stesso momento in cui i suoi nuovi compagni erano sul ghiaccio per l'allenamento. Gianinazzi, assente perché malato, opterà dunque per la conferma del line-up che martedì ha espugnato Berna. Questo al netto del probabile non impiego di Schultz, che potrebbe così beneficiare della pausa per le Nazionali per inserirsi al meglio in gruppo.

