Dopo due partite disputate a contingente ridotto, il Lugano torna a giocare con sei stranieri grazie al rientro di Sgarbossa e all’innesto di Emanuelsson.

Ma, date le assenze dello squalificato Simion e dell'infortunato Bertaggia, Mitell sarà comunque costretto a schierare J.Peltonen in attacco.

L'ultimo arrivato giocherà con Thuerkauf e Sekac, mentre il canadese sarà al centro di Tanner e Zanetti. Con Sanford ci saranno Canonica e Fazzini, resta invariato il blocco di Morini.

«Emanuelsson è un gran lavoratore, un ottimo pattinatore e un buon uomo di squadra», ha detto il coach bianconero.