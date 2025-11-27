  1. Clienti privati
Hockey L'HCL disputa il derby con Emanuelsson e Sgarbossa

Swisstxt

27.11.2025 - 14:07

In allenamento
In allenamento
rsi.ch

Dopo due partite disputate a contingente ridotto, il Lugano torna a giocare con sei stranieri grazie al rientro di Sgarbossa e all’innesto di Emanuelsson.

SwissTXT

27.11.2025, 14:07

27.11.2025, 14:16

Ma, date le assenze dello squalificato Simion e dell'infortunato Bertaggia, Mitell sarà comunque costretto a schierare J.Peltonen in attacco.

L'ultimo arrivato giocherà con Thuerkauf e Sekac, mentre il canadese sarà al centro di Tanner e Zanetti. Con Sanford ci saranno Canonica e Fazzini, resta invariato il blocco di Morini.

«Emanuelsson è un gran lavoratore, un ottimo pattinatore e un buon uomo di squadra», ha detto il coach bianconero.

