  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey L'HCL debutta in campionato con Kupari e Fazzini, ma senza Sekac

Swisstxt

8.9.2025 - 13:12

Si preparano gli ultimi dettagli
Si preparano gli ultimi dettagli
rsi.ch

Non ci sarà l'infortunato Sekac, ma domani sera a Friborgo nel debutto stagionale il Lugano potrà comunque schierare sei stranieri, visto che Kupari è tornato a disposizione di coach Mitell e sarà schierato con Sanford e Perlini.

SwissTXT

08.09.2025, 13:12

08.09.2025, 14:43

Alla BCF Arena ci sarà anche Fazzini, che a sua volta ha recuperato dai recenti problemi fisici e giocherà in un terzetto d'attacco completato da Sgarbossa e Canonica.

«Ci vorrà ancora un po' di tempo affinché la squadra assimili al meglio il sistema di gioco – ha dichiarato Mitell – ma sono molto contento di come la squadra ha lavorato fin qui».

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Il figlio di un miliardario costruisce il suo zoo privato, ora ha la polizia alle calcagna

Altre notizie

Hockey. Ambrì pronto al debutto contro il Kloten, ma senza Zwerger

HockeyAmbrì pronto al debutto contro il Kloten, ma senza Zwerger

Hockey. Lugano senza Sekac, che dovrà stare fermo per 3-4 settimane

HockeyLugano senza Sekac, che dovrà stare fermo per 3-4 settimane

Champions Hockey League. Vincono Zugo e Berna; per i Tori Kubalik firma la doppietta

Champions Hockey LeagueVincono Zugo e Berna; per i Tori Kubalik firma la doppietta