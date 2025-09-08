Si preparano gli ultimi dettagli rsi.ch

Non ci sarà l'infortunato Sekac, ma domani sera a Friborgo nel debutto stagionale il Lugano potrà comunque schierare sei stranieri, visto che Kupari è tornato a disposizione di coach Mitell e sarà schierato con Sanford e Perlini.

SwissTXT Swisstxt

Alla BCF Arena ci sarà anche Fazzini, che a sua volta ha recuperato dai recenti problemi fisici e giocherà in un terzetto d'attacco completato da Sgarbossa e Canonica.

«Ci vorrà ancora un po' di tempo affinché la squadra assimili al meglio il sistema di gioco – ha dichiarato Mitell – ma sono molto contento di come la squadra ha lavorato fin qui».