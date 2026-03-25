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National League Altra sconfitta per l'HCL, lo Zurigo vince anche la gara-3

Swisstxt

25.3.2026 - 22:08

Il 2-0 di Trutmann.
Il 2-0 di Trutmann.
KEYSTONE

Il Lugano non ha più diritto all'errore.

SwissTXT

25.03.2026, 22:08

25.03.2026, 22:12

Sconfitti 3-0 dallo Zurigo alla Swiss Life Arena in gara-3 dei quarti di finale, i bianconeri sono finiti sotto 3-0 nella serie e dovranno ora riuscire nell'ardua impresa di battere quattro volte di fila i campioni svizzeri per passare il turno.

Lo ZSC ha subito messo sotto l'HCL ed ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Andrighetto e Trutmann, per poi allungare a inizio periodo centrale con Lammikko. Con le squadre ormai già concentrate su gara-4, al 50'06'' Sigrist ha trovato il punto del definitivo 4-0.

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