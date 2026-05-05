  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

HC Lugano Innala carico, Lycksell cerca equilibrio: «Qui per fare la differenza»

Swisstxt

5.5.2026 - 16:36

I due nuovi acquisti bianconeri.
I due nuovi acquisti bianconeri.
Keystone

Prime parole in bianconero per Jere Innala e Olle Lycksell: a Lugano i due nuovi attaccanti si presentano tra ambizioni personali e voglia di trovare stabilità.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

05.05.2026, 16:36

Un finlandese e uno svedese si presentano a Lugano: Jere Innala e Olle Lycksell hanno incontrato per la prima volta i media dopo il loro arrivo in bianconero.

«Ho sentito solo cose positive sul club e sul nuovo staff», spiega Innala, che presto diventerà papà. «Mi sento un tiratore, spero mi vedrete spesso sul tabellino».

Più loquace Lycksell, che arriva dopo anni tra AHL e NHL: «Cercavo più equilibrio per me e la mia famiglia. Sono stato un po' sballottato, non è il modo migliore di vivere». Lo svedese punta a rilanciarsi: «So che qui c’è pressione, ma sono pronto a raccogliere la sfida».

Innala porta invece in dote l'esperienza maturata in Europa, in particolare con il Frölunda: «Per vincere serve lavorare duramente, ogni dettaglio conta». Un approccio che il Lugano spera possa aiutare la squadra a fare un ulteriore passo avanti.

Sul piano tecnico, i due si completano: «Mi piace fare playmaking, ma se posso segno», dice Lycksell. «Io invece penso ai gol», ribatte Innala. E su una possibile linea insieme sorridono: «Servirebbe un centro forte agli ingaggi».

I più letti

20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
L'elicottero caduto a Mezzovico era nuovo e ai comandi c'era un pilota esperto
Folgorato alla stazione di Bellinzona, identificata la vittima
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Un raro spettacolo naturale si è verificato nel Lago di Garda, ecco di cosa si tratta

Altre notizie

Dalle piste all'EPFL. Marco Odermatt, non solo sci: ora è anche dottore!

Dalle piste all'EPFLMarco Odermatt, non solo sci: ora è anche dottore!

Roma. Wawrinka costretto al forfait: fatale la battaglia con Travaglia

RomaWawrinka costretto al forfait: fatale la battaglia con Travaglia

Ciclismo. Noemi Rueegg lascia la Vuelta

CiclismoNoemi Rueegg lascia la Vuelta

Calcio. La Roma si riavvicina alla CL

CalcioLa Roma si riavvicina alla CL

Video

Espanyol – Real Madrid 0-2

Espanyol – Real Madrid 0-2

LALIGA | 34ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

Yverdon – Carouge 3:5

Yverdon – Carouge 3:5

Challenge League | 33° turno | stagione 25/26

03.05.2026

GC – Servette 0:2

GC – Servette 0:2

Super League | 35° turno | stagione 25/26

03.05.2026

Lugano – YB 1:0

Lugano – YB 1:0

Super League | 35° turno | stagione 25/26

03.05.2026

Espanyol – Real Madrid 0-2

Espanyol – Real Madrid 0-2

Yverdon – Carouge 3:5

Yverdon – Carouge 3:5

GC – Servette 0:2

GC – Servette 0:2

Lugano – YB 1:0

Lugano – YB 1:0

Più video