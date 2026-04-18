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Hockey Il top scorer Fazzini avrebbe rinnovato con il Lugano fino al 2032

Swisstxt

18.4.2026 - 19:12

Fazzini
Fazzini
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Luca Fazzini dovrebbe continuare ancora per parecchio tempo la propria avventura con la maglia del Lugano.

SwissTXT

18.04.2026, 19:12

18.04.2026, 19:22

Il top scorer dell’ultima stagione infatti – secondo quanto scrive Klaus Zaugg sul portale «Watson» – avrebbe rinnovato il proprio contratto fino al termine dell’annata 2032.

Il 31enne, cresciuto nel settore giovanile dei sottocenerini, sarebbe arrivato a scadenza al termine del prossimo campionato.

Con l’HCL ha disputato 731 partite in National League realizzando 417 punti (200 gol), numeri che lo mettono al quinto posto nella classifica all-time del club.

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