Luca Fazzini dovrebbe continuare ancora per parecchio tempo la propria avventura con la maglia del Lugano.
Il top scorer dell’ultima stagione infatti – secondo quanto scrive Klaus Zaugg sul portale «Watson» – avrebbe rinnovato il proprio contratto fino al termine dell’annata 2032.
Il 31enne, cresciuto nel settore giovanile dei sottocenerini, sarebbe arrivato a scadenza al termine del prossimo campionato.
Con l’HCL ha disputato 731 partite in National League realizzando 417 punti (200 gol), numeri che lo mettono al quinto posto nella classifica all-time del club.