Michael Joly KEY

Il Lugano si è allenato al gran completo in vista della trasferta di venerdì in casa del Losanna, dove Krupp si affiderà quasi sicuramente a Huska per la difesa della gabbia del Lugano.

Swisstxt

Per la terza volta nelle ultime cinque gare, Joly dovrebbe dunque sedersi in tribuna con Pulli.

Del line-up visto a Friborgo saranno confermate due linee su quattro e le coppie difensive: Thüerkauf giocherà invece con Canonica e Mueller, mentre Sekac e Zohorna con Peltonen.

Sarà importante tornare con dei punti dalla trasferta vodese, per arrivare alla sfida di domenica contro l'Ajoie ancora in piena corsa per i play-in.