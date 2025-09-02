  1. Clienti privati
Hockey HCL ko nell'ultima amichevole con il Rytiri Kladno di Jagr

Swisstxt

2.9.2025 - 22:12

Prima partita con il Lugano per Sanford
Prima partita con il Lugano per Sanford
Ti-Press

Il Lugano ha chiuso la serie di amichevoli estive perdendo 3-1 con il Rytiri Kladno di Jagr, sceso sul ghiaccio della Cornèr Arena e a 53 anni pronto per disputare un'altra stagione.

SwissTXT

02.09.2025, 22:12

02.09.2025, 22:27

Ancora senza gli infortunati Fazzini, Kupari e Lee, l'HCL ha potuto contare per la prima volta su Sanford, schierato al centro della terza linea d'attacco al fianco di Sekac (uscito di scena dopo il secondo tempo) e di Canonica.

Gli uomini di Mitell sono finiti sotto 2-0. Dopo un palo colpito su rigore da Simion hanno accorciato le distanze con Bertaggia, ma nel finale hanno subito a porta vuota il terzo gol.

