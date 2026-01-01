  1. Clienti privati
Hockey Il Lugano punta sulla continuità per le prime gare del 2026

Swisstxt

1.1.2026 - 18:51

Mike Sgarbossa
Mike Sgarbossa
freshfocus

Gli unici assenti al primo allenamento del 2026 del Lugano erano gli infortunati di lungo corso Perlini e Kupari.

SwissTXT

01.01.2026, 18:51

01.01.2026, 18:56

Nonostante il brutto colpo subito alla Spengler, Sgarbossa è infatti sceso regolarmente sul ghiaccio della Cornèr Arena, al pari di tutti gli elementi bianconeri impegnati nelle ultime uscite del 2025.

A Bienne venerdì sera, e probabilmente in casa sabato contro il Friborgo, si va dunque verso la conferme delle linee, con Carrick che ritrova il suo posto al fianco di Jesper Peltonen in difesa dopo le due giornate di squalifica scontate al termine dell'anno.

