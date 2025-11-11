  1. Clienti privati
Hockey Lo svedese Linus Omark ha deciso: non tornerà a Lugano

Swisstxt

11.11.2025 - 16:21

Linus Omark
Linus Omark
TP

Linus Omark avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Lugano, ma il percorso scolastico delle figlie è diventato il bastone tra le ruote che ha frenato lo svedese dal prolungare con la società sottocenerina.

SwissTXT

11.11.2025, 16:21

11.11.2025, 16:31

Il GM bianconero Janick Steinamnn sperava che il colloquio tra il 38enne e la scuola delle figlie fosse proficuo, ma così non è stato è quindi l’attaccante ha informato l’HCL della sua decisione di non tornare.

Il contratto tra il club sottocenerino e il 38enne era giunto a scadenza il 1. novembre dopo quindici partite condite da undici punti.

