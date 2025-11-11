Linus Omark TP

Linus Omark avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Lugano, ma il percorso scolastico delle figlie è diventato il bastone tra le ruote che ha frenato lo svedese dal prolungare con la società sottocenerina.

SwissTXT Swisstxt

Il GM bianconero Janick Steinamnn sperava che il colloquio tra il 38enne e la scuola delle figlie fosse proficuo, ma così non è stato è quindi l’attaccante ha informato l’HCL della sua decisione di non tornare.

Il contratto tra il club sottocenerino e il 38enne era giunto a scadenza il 1. novembre dopo quindici partite condite da undici punti.