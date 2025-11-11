Linus Omark avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Lugano, ma il percorso scolastico delle figlie è diventato il bastone tra le ruote che ha frenato lo svedese dal prolungare con la società sottocenerina.
Il GM bianconero Janick Steinamnn sperava che il colloquio tra il 38enne e la scuola delle figlie fosse proficuo, ma così non è stato è quindi l’attaccante ha informato l’HCL della sua decisione di non tornare.
Il contratto tra il club sottocenerino e il 38enne era giunto a scadenza il 1. novembre dopo quindici partite condite da undici punti.