Hockey Dopo due match senza reti, il coach del Lugano conferma i blocchi 

Swisstxt

25.9.2025 - 14:47

Lugano al lavoro
Lugano al lavoro
rsi.ch

Sole 8 reti fatte in 7 partite, ma a Lugano si continua a lavorare senza panicare, convinti che questo faccia parte del percorso, come conferma Thomas Mitell: «Tutti vedono che la difesa è solida. Il prossimo passo è creare di più senza perdere equilibrio».

SwissTXT

25.09.2025, 14:47

25.09.2025, 14:52

Avversari del weekend Losanna e Rapperswil: «La mia sensazione al momento è che non è un problema di composizione delle linee: almeno per una partita le lasciamo ancora così».

«Non sono stupido, non voglio non segnare per sempre, ma cercare una scorciatoia nel nostro processo di crescita non ci aiuterà», ha concluso il coach.

