L’esercizio 2024-25 dell'Hockey Club Lugano SA si è chiuso con una perdita di 333’653 franchi.

Quale misura di risanamento del bilancio, l’assemblea ha approvato la riduzione del capitale azionario di 751’600.-, tramite l’annullamento di 3’758 azioni proprie della società.

I membri del Consiglio d’Amministrazione Vicky Mantegazza (presidente), Andy Naeser (vicepresidente), Fabio Regazzi, Sascha Schlub e Stephan Lichtsteiner sono stati confermati.

Gabriele Zanzi e Claudio Broggini hanno lasciato il CdA, nel quale è stato accolto Massimo Pedrazzini.