Hockey L'Hockey Club Lugano SA annuncia una perdita di oltre 300'000.-

Swisstxt

8.10.2025 - 20:35

Vicky Mantegazza è in carica dal 2011
Vicky Mantegazza è in carica dal 2011
Ti-Press

L’esercizio 2024-25 dell'Hockey Club Lugano SA si è chiuso con una perdita di 333’653 franchi.

SwissTXT

08.10.2025, 20:35

08.10.2025, 20:41

Quale misura di risanamento del bilancio, l’assemblea ha approvato la riduzione del capitale azionario di 751’600.-, tramite l’annullamento di 3’758 azioni proprie della società.

I membri del Consiglio d’Amministrazione Vicky Mantegazza (presidente), Andy Naeser (vicepresidente), Fabio Regazzi, Sascha Schlub e Stephan Lichtsteiner sono stati confermati.

Gabriele Zanzi e Claudio Broggini hanno lasciato il CdA, nel quale è stato accolto Massimo Pedrazzini.

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

