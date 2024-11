L'anello TP

Forte decisione da parte della dirigenza del Lugano, che ha optato per il rinvio della cerimonia d’entrata di Régis Fuchs nella Hall of Fame della società bianconera.

Prevista per stasera prima della sfida col Friborgo, la celebrazione è stata posticipata a data da stabilire a causa dei risultati attuali della squadra e del conseguente clima che non sarebbe degno di onorare un mito del club.

Il comunicato: «Per il profondo rispetto di Régis Fuchs...»

«Cosciente che le prestazioni della squadra sul ghiaccio in queste settimane non sono all’altezza della storia del club, delle aspettative e della passione dei suoi tifosi, l’Hockey Club Lugano ha deciso a malincuore di rinviare la cerimonia prevista per questa sera alla Cornèr Arena prima dell’inizio della partita con il Friborgo in onore di Régis Fuchs».

«Il giusto sentimento di delusione che pervade i tifosi in questo periodo è lontano dall’ambiente e dalla cornice adatta per festeggiare una leggenda della storia del club e il suo ingresso nella Hall of Fame. Per il profondo rispetto dello stesso Régis Fuchs e della sua splendida carriera, ma anche di tutta la tifoseria bianconera e di tutte le persone vicine all’HCL, sia la cerimonia delle ore 17.30 nei corridoi della pista sia la consegna dell’anello e della maglia personalizzata sul ghiaccio sono pertanto rinviate a data da stabilire», si legge nel comunicato.

