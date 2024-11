Thürkauf parla alla squadra KEY

Per il secondo derby stagionale il Lugano potrà nuovamente contare, a meno di clamorosi imprevisti, su Thürkauf.

Ripresosi più velocemente del previsto dall’infortunio a un ginocchio, il capitano giocherà con Joly e Carr.

Recuperato Guerra, che farà coppia in difesa con Schultz, dovrebbe fare il suo ritorno anche Sekac, rimasto in tribuna contro Bienne e Rapperswil, ma che si è allenato in un terzetto completato da Arcobello e Zohorna.

«Quel che è successo nelle ultime settimane non ci piace, dobbiamo usare le nostre energie per conquistare tre punti domani», ha detto coach Gianinazzi.

