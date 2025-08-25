Zach Sanford KEY

Il Lugano ha annunciato di aver messo sotto contratto per una stagione Zach Sanford, 30enne possente attaccante (193cm x 94kg) che può essere impiegato in diversi ruoli e situazioni.

SwissTXT Swisstxt

Cresciuto nella regione di Boston, lo statunitense è stato draftato al secondo turno da Washington nel 2013.

La carriera dell'americano si è divisa tra NHL (359 partite, 112 punti), con Washington, St. Louis, Ottawa, Winnipeg, Nashville, Arizona e Chicago, e AHL (225 partite, 129 punti).

Il clou della sua carriera è stata la conquista dell’unica Stanley Cup nella storia dei Blues nel 2018-19.