Capitan Thürkauf fermato dall'ex compagno Verboon KEY

Reduce dalla brillante vittoria ottenuta martedì a Losanna il Lugano non è riuscito a ripetersi a Ginevra, dove è stato sconfitto 2-1 all'overtime dal Servette, che gli ha soffiato il quarto posto in classifica.

Scesi in pista nuovamente con soli cinque stranieri (Sgarbossa non ha effettuato la trasferta in Romandia), i ticinesi hanno aperto le marcature al 20'29" con Alatalo, il cui tiro è forse stato però deviato da Simion.

I padroni di casa, più freschi dell'HCL, hanno pareggiato grazie a Sutter al 52'53", mentre Rutta ha deciso il confronto al 64'44".