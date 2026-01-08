  1. Clienti privati
National League Lugano sconfitto all'overtime a Ginevra

Swisstxt

8.1.2026 - 22:17

Capitan Thürkauf fermato dall'ex compagno Verboon
Capitan Thürkauf fermato dall'ex compagno Verboon
KEY

Reduce dalla brillante vittoria ottenuta martedì a Losanna il Lugano non è riuscito a ripetersi a Ginevra, dove è stato sconfitto 2-1 all'overtime dal Servette, che gli ha soffiato il quarto posto in classifica.

SwissTXT

08.01.2026, 22:17

08.01.2026, 22:21

Scesi in pista nuovamente con soli cinque stranieri (Sgarbossa non ha effettuato la trasferta in Romandia), i ticinesi hanno aperto le marcature al 20'29" con Alatalo, il cui tiro è forse stato però deviato da Simion.

I padroni di casa, più freschi dell'HCL, hanno pareggiato grazie a Sutter al 52'53", mentre Rutta ha deciso il confronto al 64'44".

