Il Lugano lotta ma paga la maggiore concretezza dello Zurigo, che vince 5-4 e si porta sul 2-0 nella serie.
Non basta una prova generosa al Lugano per avere la meglio sullo Zurigo: i bianconeri perdono anche gara-2 per 5-4 e si ritrovano sotto 2-0 nella serie.
Come già nel primo confronto, la squadra di Mitell gioca alla pari per lunghi tratti, ma paga la maggiore concretezza degli ospiti nei momenti decisivi. Ora i ticinesi sono chiamati all’impresa: vincere due volte alla Swiss Life Arena per riaprire la serie.
La partita è stata intensa e ricca di ribaltamenti. Il Lugano passa in vantaggio con Emanuelsson, ma lo Zurigo risponde subito in powerplay con Frödén, che firma poi anche il 2-1 in contropiede.
Prima della pausa arriva anche il 3-1 di Kukan. Nel secondo periodo i bianconeri accorciano con Morini, ma vengono colpiti ancora da Baechler e Andrighetto, che portano il punteggio sul 5-2.
Nel terzo tempo il Lugano reagisce con Peltonen e Fazzini in powerplay, sfiorando più volte il pareggio nel finale senza però riuscire a completare la rimonta.