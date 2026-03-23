  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Lugano battuto ancora: lo Zurigo vince alla Cornèr Arena e va sul 2-0 nella serie

Swisstxt

23.3.2026 - 22:40

Serie già in salita
Serie già in salita
Keystone

Il Lugano lotta ma paga la maggiore concretezza dello Zurigo, che vince 5-4 e si porta sul 2-0 nella serie.

SwissTXT

23.03.2026, 22:40

23.03.2026, 22:49

Non basta una prova generosa al Lugano per avere la meglio sullo Zurigo: i bianconeri perdono anche gara-2 per 5-4 e si ritrovano sotto 2-0 nella serie.

Come già nel primo confronto, la squadra di Mitell gioca alla pari per lunghi tratti, ma paga la maggiore concretezza degli ospiti nei momenti decisivi. Ora i ticinesi sono chiamati all’impresa: vincere due volte alla Swiss Life Arena per riaprire la serie.

La partita è stata intensa e ricca di ribaltamenti. Il Lugano passa in vantaggio con Emanuelsson, ma lo Zurigo risponde subito in powerplay con Frödén, che firma poi anche il 2-1 in contropiede.

Prima della pausa arriva anche il 3-1 di Kukan. Nel secondo periodo i bianconeri accorciano con Morini, ma vengono colpiti ancora da Baechler e Andrighetto, che portano il punteggio sul 5-2.

Nel terzo tempo il Lugano reagisce con Peltonen e Fazzini in powerplay, sfiorando più volte il pareggio nel finale senza però riuscire a completare la rimonta.

I più letti

Pausini ha rivelato in anticipo a Sal Da Vinci d'aver vinto? «No, ecco cosa mi ha detto»
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
È il caos negli aeroporti USA, ora Trump intende far intervenire la controversa ICE
«Mare Fuori» conferma le stagioni 7 e 8: «Abbiamo costruito un marchio»
Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: «Lei è sempre a Roma solo per lui»

Altre notizie

Tennis. Medvedev eliminato a Miami

TennisMedvedev eliminato a Miami

Calcio. Zidane sarà il CT della Francia

CalcioZidane sarà il CT della Francia

Ciclismo. Godon primo leader in Catalogna

CiclismoGodon primo leader in Catalogna

Pace fatta?. Okafor richiamato in Nazionale per le amichevoli contro Germania e Norvegia

Pace fatta?Okafor richiamato in Nazionale per le amichevoli contro Germania e Norvegia

Sentenza storica. Zhang è fallito, 30 miliardi di debiti. Ecco cosa c'era davvero dietro l'ex patron dell'Inter

Sentenza storicaZhang è fallito, 30 miliardi di debiti. Ecco cosa c'era davvero dietro l'ex patron dell'Inter

A Calgary. Le svizzere conquistano l'oro ai Mondiali di curling

A CalgaryLe svizzere conquistano l'oro ai Mondiali di curling

Video correlati

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Più video