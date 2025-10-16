  1. Clienti privati
National League Un buon Lugano sconfitto in casa dal Davos

Swisstxt

16.10.2025 - 22:20

Davos ancora vincente.
Davos ancora vincente.
Keystone

Il Lugano ha giocato bene alla Cornèr Arena ma ha perso 3-0 contro il Davos.

SwissTXT

16.10.2025, 22:20

16.10.2025, 22:25

Un Lugano propositivo ma inconcludente è stato sconfitto 3-0 dal Davos alla Cornèr Arena, in un incontro a lungo dominato dai ticinesi.

Ritrovatisi sotto dopo soli 17 secondi per la rete di Corvi, i bianconeri sono stati bravi a reagire, peccando tuttavia di cinismo nei powerplay.

A testimoniarlo, due traverse e diversi gravi errori (in primis, quelli di Omark e Thürkauf).

Concretezza che non è invece mancata ai grigionesi, con Stransky abile a siglare il raddoppio sfruttando la penalità di partita inflitta a un ingenuo Sekac, prima di insaccare anche il definitivo 3-0 a porta vuota.

