Il Lugano ha giocato bene alla Cornèr Arena ma ha perso 3-0 contro il Davos.
Un Lugano propositivo ma inconcludente è stato sconfitto 3-0 dal Davos alla Cornèr Arena, in un incontro a lungo dominato dai ticinesi.
Ritrovatisi sotto dopo soli 17 secondi per la rete di Corvi, i bianconeri sono stati bravi a reagire, peccando tuttavia di cinismo nei powerplay.
A testimoniarlo, due traverse e diversi gravi errori (in primis, quelli di Omark e Thürkauf).
Concretezza che non è invece mancata ai grigionesi, con Stransky abile a siglare il raddoppio sfruttando la penalità di partita inflitta a un ingenuo Sekac, prima di insaccare anche il definitivo 3-0 a porta vuota.