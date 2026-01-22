Molto probabilmente sarà un Lugano con soli 4 stranieri quello che affronterà Friborgo e Davos nel weekend.
Mitell ha infatti dichiarato di non avere molte speranze di recuperare Dahlstroem ed Emanuelsson, oltre all'assente da lungo tempo Kupari.
Fuori anche M.Zanetti. A completare allora il line-up dovrebbero essere Meile in difesa (o Togni) e Henry in attacco.
Nonostante questi ritocchi, la formazione sarà molto simile a quella vista all'opera contro il Langnau, con i primi tre terzetti d'attacco confermati dal coach svedese, in attesa di capire se qualcuno rientrerà per martedì.