National League Lugano senza Dahlstroem e Zanetti

Swisstxt

22.1.2026 - 13:38

HC Lugano.
HC Lugano.
Keystone

Molto probabilmente sarà un Lugano con soli 4 stranieri quello che affronterà Friborgo e Davos nel weekend.

SwissTXT

22.01.2026, 13:38

22.01.2026, 13:52

Mitell ha infatti dichiarato di non avere molte speranze di recuperare Dahlstroem ed Emanuelsson, oltre all'assente da lungo tempo Kupari.

Fuori anche M.Zanetti. A completare allora il line-up dovrebbero essere Meile in difesa (o Togni) e Henry in attacco.

Nonostante questi ritocchi, la formazione sarà molto simile a quella vista all'opera contro il Langnau, con i primi tre terzetti d'attacco confermati dal coach svedese, in attesa di capire se qualcuno rientrerà per martedì.

