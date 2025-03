Il Lugano fa le pulizie di primavera: via Krupp, Arcobello e Carr

Uwe Krupp non allenerà più il Lugano. Keystone

Dopo una stagione al limite, il Lugano fa pulizia: annunciata la partenza di Krupp, Törmanen e altri otto giocatori, tra cui le figure chiave Arcobello e Carr.

Swisstxt

Conclusa con l'agognata salvezza la deludente stagione 2024-25, a Lugano è tempo di pulizie di primavera.

Il club ha infatti comunicato di non contare più per il prossimo campionato su Uwe Krupp, Antti Törmanen e otto giocatori.

Faranno le valigie pure Arcobello e Carr, «due giocatori che meritano una menzione speciale per aver avuto per 5 campionati un ruolo importante nella squadra bianconera, soprattutto per la loro produzione offensiva».

Oltre ai già noti Hausheer e Marco Müller, non fanno più parte dei piani del GM Steinmann anche Huska, Zohorna e Aleksi Peltonen.