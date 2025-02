William Hedlund torna sul ghiaccio venerdì. Keystone

L’Ambrì sfida Langnau con l'obiettivo di rompere due tabù: vincere dopo una pausa e battere i Tigers per la prima volta in stagione.

Swisstxt

Malgrado l'assenza dell'ex DiDomenico (squalificato), l'Ambrì venerdì andrà a Langnau convinto di poter sfatare 2 tabù in un colpo solo: l'HCAP ha sempre perso al rientro dalle pause e non ha ancora battuto i Tigers in stagione.

«Siamo consci di queste cose - ha spiegato l'assistant coach René Matte - ne abbiamo parlato parecchio in settimana, quindi a noi di farci trovare pronti questa volta».

In prima linea al fianco di Kubalik e Maillet sarà promosso Hedlund.

Recuperato dal problema alla spalla, Douay affiancherà Zwerger e Kostner, mentre in difesa ci sarà Curran.