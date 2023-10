Heim KEY

E' probabilmente già terminata l'avventura nordamericana di André Heim.

Il contratto dell'attaccante è infatti stato rescisso da St.Louis e, a meno di grosse sorprese, non dovrebbe giocare in NHL in questa stagione. Il bernese era già stato tagliato durante il training camp della franchigia del Missouri ed assegnato al farm team in AHL. Al 25enne è poi stato comunicato che non sarebbe stato richiamato dai Blues, i quali non sarebbero stati soddisfatti del suo pattinaggio. Heim potrebbe ora tornare ad Ambrì, con cui ha un contratto in essere, e potrebbe già scendere in pista sabato.

Swisstxt