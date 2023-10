André Heim torna alla Gottardo Arena. KEY

Rientrato in un battibaleno dagli USA André Heim scenderà in pista con l'Ambrì già nel corso del week end. Meno probabile la disponibilità di Alex Formenton

Dopo un inusuale break di una settimana, l'Ambrì arriva pronto a quello che sulla carta è il peggior weekend possibile: in casa contro la squadra leader per rendimento in trasferta, lo ZSC, e in visita all'unica ancora imbattuta tra le mura amiche, il Ginevra.

Se l'impiego di Formenton resta da valutare (arrivo a Malpensa venerdì pomeriggio), Heim sarà invece quasi certamente in pista. Il numero 44 è infatti già rientrato in Leventina, e ha preso parte all'allenamento della vigilia.

«Sono contento di essere qui, mi sento pronto a giocare subito», le parole che hanno aperto la sua seconda avventura in biancoblù.

