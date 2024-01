Heldner freshfocus

Il Losanna potrà contare sui servigi di Fabian Heldner almeno fino al 2028.

Il difensore elvetico ha infatti prolungato di tre anni il suo contratto con la formazione vodese, che sarebbe giunto a scadenza nel 2025. Il 27enne, arrivato in Romandia dal Davos nel 2019, in stagione ha giocato 35 partite, mettendo a referto 5 punti. -Dal canto suo lo Zugo, confrontato con diverse defezioni nel reparto offensivo, ha ottenuto il prestito di Ian Derungs dal Bienne. Il 17enne, che in 17 partite con i Seelaender non è mai finito sul tabellino, vestirà la maglia dei Tori fino alla fine della stagione.

Swisstxt