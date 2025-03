Imago

Serata dolce amara per Nico Hischier (terza stella del match, gol e assist per lui) e i New Jersey Devils, battuti 5-3 in casa dai Calgary Flames dopo essere stati avanti 3-1 fino al 47'.

Swisstxt

È continuata invece la corsa trionfale dei Winnipeg Jets di Nino Niederreiter (un assist per l'elvetico), saldamente al comando della Western Conference grazie alla vittoria per 4-3 contro gli Edmonton Oilers.

Infine, Fiala ha festeggiato la vittoria contro i Blackhawks, Nashville è caduta per la quarta volta di fila senza Josi, mentre i Canucks di Suter sono stati sconfitti dai Blues.