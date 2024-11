Nico Hischier

Hischier ha brillato nel successo per 6-2 dei suoi Devils contro i Panthers.

Swisstxt

Il vallesano ha fornito tre assist, salendo a quota 20 punti totali in questa stagione. Risultato, questo, che gli è valso la terza stella di serata. I Predators di Josi (un assist) hanno invece dovuto arrendersi per 3-2 agli Oilers di McDavid. Il 27enne (un gol e un passaggio decisivo), è diventato il quarto giocatore più veloce nella storia di NHL a raggiungere i 1’000 punti nella stagione regolare. Infine, i Jets sono incappati nella 2a sconfitta stagionale. Battuta d'arresto anche per Blackhawks e Canucks.

Swisstxt