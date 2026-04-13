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NHL Hischier decisivo nella vittoria dei Devils all'overtime

Swisstxt

13.4.2026 - 08:36

Hischier
Hischier
Reuters

New Jersey ha festeggiato un successo all’overtime nell’ultima partita casalinga della stagione e grande protagonista della vittoria per 4-3 sugli Ottawa Senators è stato Nico Hischier.

SwissTXT

13.04.2026, 08:36

13.04.2026, 08:45

Il vallesano ha portato in vantaggio i suoi al 5'12" e ha firmato la rete decisiva al 63’18" dopo aver fornito a Mercer l'ultimo passaggio per il 3-3 al 52'28".

Sul ghiaccio per i Devils, già certi di non disputare i playoff da oltre una settimana, anche Timo Meier (un assist) e Jonas Siegenthaler, che come il capitano ha disputato tutte le 81 partite di regular season fin qui giocate.

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