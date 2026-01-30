  1. Clienti privati
Hockey Hischier decisivo contro Josi

Swisstxt

30.1.2026 - 08:21

Svizzeri
Svizzeri

overtime i Nashville Predators di Josi.

SwissTXT

30.01.2026, 08:21

30.01.2026, 08:23

I «rossocrociati» New Jersey Devils hanno battuto 3-2 all’ A segnare il gol decisivo dopo appena 42» dall’inizio del supplementare è stato Hischier, premiato pure come prima stella. Nell’altro derby elvetico, i Tampa Bay Lightning di Moser (un assist) hanno battuto 4-1 i Winnipeg Jets di Niederreiter. Un assist anche per Fiala nel ko dei Kings 4-1 per mano dei Sabres. A Detroit Patrick Kane è di diritto entrato nella storia: fornendo un assist (ko dei Red Wings per 4-3) è salito a quota 1'375 punti, diventando lo statunitense più prolifico di sempre.

