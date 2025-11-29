Hischier Keystone

Nella ricca serata di hockey nordamericano che vedeva in pista tutti i giocatori rossocrociati, a prendersi la scena sono stati soprattutto Nico Hischier e Kevin Fiala.

SwissTXT Swisstxt

Il vallesano è infatti andato a segno per la quarta partita consecutiva aprendo le marcature su assist di Timo Meier nel 5-0 dei Devils sui Sabres, mentre il sangallese ha trovato la decima rete stagionale nel successo per 4-3 dei Kings nel derby con i Ducks.

Pius Suter e Philipp Kurashev hanno dal canto loro servito un assist nei successi di misura su Senators (4-3) e Canucks (3-2).