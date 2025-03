New Jersey Keystone

Nico Hischier e Timo Meier hanno vissuto una serata di vana gloria personale.

Swisstxt

Un gol e un assist a testa non sono bastati infatti ai due attaccanti per permettere a New Jersey di superare i Dallas Stars di un Lian Bichsel al rientro dopo la commozione cerebrale e schierato quasi 14'. Sotto 2-0 e poi 3-1 i Devils sono riusciti a pareggiare nel corso del terzo periodo salvo poi subire il definitivo 4-3 a 5» dalla terza sirena. Tra gli altri svizzeri impegnati nella notte NHL anche Janis Moser ha assaporato il successo nel 6-2 di Tampa Bay contro Columbus.