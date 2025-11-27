NHL Reuters

Nico Hischier e Timo Meier hanno brillato nel successo dei Devils per 3-2 all’overtime sui Blues di Pius Suter.

SwissTXT Swisstxt

Autori di un gol e due assist il primo, e di una rete e un passaggio decisivo il secondo, i due sono andati a segno per la 3a partita consecutiva. Ha potuto sorridere anche Roman Josi, che con il primo gol dal suo ritorno sul ghiaccio ha aiutato i Predators a superare 6-3 i Red Wings.

Nella serata di vigilia del Thanksgiving che vedeva in pista ben 30 squadre, hanno potuto festeggiare un successo pure Janis Moser (Lightining) e Lian Bichsel (Kraken).