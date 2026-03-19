Statistiche aggiornate Reuters

È stata una serata positiva quella del trio svizzero dei Devils, vittoriosi per 6-3 sugli Islanders vicini di casa.

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Il primo blocco di Hischier, Meier e Siegenthaler non è uscito dal ghiaccio con un bilancio positivo, ma i primi due hanno aggiornato le statistiche mettendo a segno una rete a testa che si sono rivelate fondamentali a conti fatti per contribuire al terzo successo di fila di squadra.

La qualificazione si sta per concretizzare a Dallas, dove gli Stars di Bichsel hanno vinto ai rigori lo scontro con gli Avalanche. I rigori invece non hanno sorriso ai Blues di Suter.