NHL Hischier e Moser già in rete nel nuovo anno

Swisstxt

1.1.2026 - 09:56

Nico Hischier
Nico Hischier
KEY

Il trio elvetico dei Devils ha cominciato alla grande il nuovo anno contribuendo al successo per 3-2 su Columbus.

SwissTXT

01.01.2026, 09:56

01.01.2026, 09:58

Sotto 2-0, Hischier ha siglato la prima rete per i suoi, mentre poco più tardi gli assist di Meier e Siegenthaler hanno portato al momentaneo pareggio.

Ha trovato la via del gol anche Moser, il 4o in stagione, che ha aperto le marcature nella vittoria 4-3 all'overtime dei Lightning sui Ducks.

Pur senza punti, Josi ha sconfitto 4-2 i Golden Knights del connazionale Schmid, che ha parato 15 tiri su 19, mentre i Jets di Niederreiter si sono arresi 2-1 ai Detroit Red Wings.

