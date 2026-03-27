Nico Hischier KEY

Nico Hischier si è guadagnato la seconda stella del match con una doppietta nella vittoria di New Jersey per 4-2 contro i Nashville Predators di Roman Josi, rimasto invece senza punti.

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Il vallesano è stato ben supportato dagli altri suoi due compagni di squadra elvetici: Meier ha chiuso i conti a 33" dalla fine e Siegenthaler ha fornito due assist. I Devils restano però lotani dalla zona playoff.

Degli altri svizzeri scesi in pista nella notte, solo Pius Suter ha potuto gioire: i suoi St. Louis Blues hanno battuto San Jose (Kurashev in sovrannumero) 2-1 ai supplementari.