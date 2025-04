New Jersey KEY

Primo successo per i Devils nei playoff.

Swisstxt

La formazione di Hischier ha battuto per 3-2 all’overtime gli Hurricanes e accorcia così nella serie (2-1) Il vallesano ha realizzato la rete d’apertura del confronto su assist del connazionale Meier, mettendo a referto così il 37o gol stagionale nell’incontro che ha visto il ritorno in pista dopo 27 partite d’assenza per infortunio anche di Siegenthaler. In gol nella notte è andato pure Fiala, al secondo centro dei playoff come Hischier, ma la sua rete non ha impedito ai Los Angeles Lakers di inchinarsi per 7-4 di fronte agli Edmonton Oilers