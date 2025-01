Imago

Nico Hischier ha segnato il suo 24o gol stagionale nella vittoria per 4-3 dei Devils ai supplementari contro i Canadiens, ma si è infortunato nel secondo periodo dopo un colpo di bastone che lo ha costretto a lasciare il ghiaccio.

Nonostante la sua assenza, i Devils hanno ottenuto la vittoria grazie a Timo Meier, che ha fornito l’assist per il gol di Jack Hughes all’overtime. Successo anche per gli Stars di Bichsel (2-0 a St.Louis) e per i Canucks di Suter (2-1 a Washington). Sconfitti invece i Kings di Fiala (due assist per lui nel 3-2 contro i Columbus) e i Predators di Josi (5-2 contro Anaheim).