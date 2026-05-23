Dopo un inizio lento, la squadra svizzera di hockey ha trionfato 9-0 contro l'Ungheria e ha battuto diversi record. Ecco le reazioni alla vittoria.

Josi sigla il suo terzo gol del match 23.05.2026

Andreas Lunghi, Luca Betschart Luca Betschart

Calvin Thürkauf

«Gli ungheresi hanno giocato in modo molto solido nel primo periodo, sono riusciti a metterci sotto pressione e a crearci problemi. Anche noi ci siamo complicati la vita. Non abbiamo avuto il ritmo intrapreso dal secondo periodo in poi. Questo è stato il fattore decisivo. (...) Ma dobbiamo trovare un modo per giocare così subito», ha affermato Thürkauf.

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«Roman Josi è un giocatore di alto livello. È il nostro cuore. È una grande persona e gioca bene. Non per niente è il nostro capitano e dà tutto per la squadra, sia in attacco che in difesa. È un leader di prim'ordine e continuerà a guidarci».

«Con Nino (Niederreiter) e Christoph (Bertschy) è molto divertente. Abbiamo un buon rapporto, sappiamo dove stare e giochiamo l'uno per l'altro. La cosa più importante è che portiamo sul ghiaccio ciò che l'allenatore vuole e possiamo aiutare la squadra», ha aggiunto.

Christoph Bertschy

Secondo Bertschy «gli ungheresi hanno fatto molte cose positive nel primo periodo, hanno dato tutto e hanno difeso bene».

«Noi abbiamo avuto un po' meno voglia di fare gol e siamo stati meno diretti. Nel secondo periodo questo aspetto è cambiato e ciò ci ha portato al successo. (...) Avevamo la partita sotto controllo. È stata una prestazione solida per 60 minuti, anche se si possono criticare i primi 20. (...)», ha affermato.

«Ho già qualche anno di carriera alle spalle e ho vissuto molte battute d'arresto. Quando le cose funzionano è tutto più bello. Ora ci resta una partita nella fase a gironi. Finora tutto è andato bene, ma la parte difficile deve ancora venire».

«Affrontiamo ogni partita con la chiara ambizione della vittoria. Naturalmente la Finlandia sarà un avversario molto forte e sarà una grande sfida per noi. Tuttavia, saremo pronti, daremo il massimo e naturalmente vogliamo vincere il girone».

Lo svizzero Roman Josi, a destra, segna il gol che porta il risultato sull'1-0. KEYSTONE/Andreas Becker

Roman Josi

Ecco infine la reazione di Josi: «Per noi è stata una sfida tranquilla. Dopo il primo periodo avevamo la sensazione di poter giocare meglio. Poi sono arrivati i gol e abbiamo svolto una grande partita. Ancora una volta c'è stata un'atmosfera incredibile nello stadio. E festeggiare con i tifosi dopo è sempre meraviglioso».

«Non ho mai segnato una tripletta nella NHL. Mi è capitato una volta a Berna, ma è stata un po' una finta: il tiro è stato deviato, ma ho segnato lo stesso. Non l'ho considerata la stessa cosa... quindi è la prima».

«Non vedo l'ora di vedere la mia famiglia, dopo molto tempo. Non vedo l'ora di rivedere moglie e figli domani».