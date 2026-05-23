Dopo un inizio lento, la squadra svizzera di hockey ha trionfato 9-0 contro l'Ungheria e ha battuto diversi record. Ecco le reazioni alla vittoria.
Calvin Thürkauf
«Gli ungheresi hanno giocato in modo molto solido nel primo periodo, sono riusciti a metterci sotto pressione e a crearci problemi. Anche noi ci siamo complicati la vita. Non abbiamo avuto il ritmo intrapreso dal secondo periodo in poi. Questo è stato il fattore decisivo. (...) Ma dobbiamo trovare un modo per giocare così subito», ha affermato Thürkauf.
Mondiali di hockey 2026
Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.
«Roman Josi è un giocatore di alto livello. È il nostro cuore. È una grande persona e gioca bene. Non per niente è il nostro capitano e dà tutto per la squadra, sia in attacco che in difesa. È un leader di prim'ordine e continuerà a guidarci».
«Con Nino (Niederreiter) e Christoph (Bertschy) è molto divertente. Abbiamo un buon rapporto, sappiamo dove stare e giochiamo l'uno per l'altro. La cosa più importante è che portiamo sul ghiaccio ciò che l'allenatore vuole e possiamo aiutare la squadra», ha aggiunto.
Christoph Bertschy
Secondo Bertschy «gli ungheresi hanno fatto molte cose positive nel primo periodo, hanno dato tutto e hanno difeso bene».
«Noi abbiamo avuto un po' meno voglia di fare gol e siamo stati meno diretti. Nel secondo periodo questo aspetto è cambiato e ciò ci ha portato al successo. (...) Avevamo la partita sotto controllo. È stata una prestazione solida per 60 minuti, anche se si possono criticare i primi 20. (...)», ha affermato.
«Ho già qualche anno di carriera alle spalle e ho vissuto molte battute d'arresto. Quando le cose funzionano è tutto più bello. Ora ci resta una partita nella fase a gironi. Finora tutto è andato bene, ma la parte difficile deve ancora venire».
«Affrontiamo ogni partita con la chiara ambizione della vittoria. Naturalmente la Finlandia sarà un avversario molto forte e sarà una grande sfida per noi. Tuttavia, saremo pronti, daremo il massimo e naturalmente vogliamo vincere il girone».
Roman Josi
Ecco infine la reazione di Josi: «Per noi è stata una sfida tranquilla. Dopo il primo periodo avevamo la sensazione di poter giocare meglio. Poi sono arrivati i gol e abbiamo svolto una grande partita. Ancora una volta c'è stata un'atmosfera incredibile nello stadio. E festeggiare con i tifosi dopo è sempre meraviglioso».
«Non ho mai segnato una tripletta nella NHL. Mi è capitato una volta a Berna, ma è stata un po' una finta: il tiro è stato deviato, ma ho segnato lo stesso. Non l'ho considerata la stessa cosa... quindi è la prima».
«Non vedo l'ora di vedere la mia famiglia, dopo molto tempo. Non vedo l'ora di rivedere moglie e figli domani».