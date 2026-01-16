  1. Clienti privati
Sport Hockey Snakes sconfitti dai GCK Lions

Swisstxt

16.1.2026 - 22:55

freshfocus

Il Bellinzona è sconfitto dai GCK Lions per 5-1.

SwissTXT

16.01.2026, 22:55

16.01.2026, 23:07

Le reti decisive sono già arrivate nel primo periodo e, da quel momento i GDT, non sono più riusciti a riprendersi. L'unica rete per gli Snakes è arrivata in powerplay grazie a Mattheo Reinhard.

