16.1.2026 - 22:55
Il Bellinzona è sconfitto dai GCK Lions per 5-1.
16.01.2026, 22:55
Le reti decisive sono già arrivate nel primo periodo e, da quel momento i GDT, non sono più riusciti a riprendersi. L'unica rete per gli Snakes è arrivata in powerplay grazie a Mattheo Reinhard.
