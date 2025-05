Gregory Hofmann rsi.ch

Manca sempre meno all'esordio al Mondiale di Herning, in programma domani alle 16h20 contro la Cechia e la Svizzera di Grégory Hofmann non vede l'ora di scendere in pista.

Swisstxt

«Ci siamo preparati al meglio e arriviamo pronti - ha detto il 32enne - la Cechia è sicuramente la squadra da battere, ma è perfetto per noi iniziare contro un team di questo calibro».

Per l'attaccante dello Zugo un ritorno a una rassegna iridata dopo 4 anni. «Sono molto motivato. Nelle ultime stagioni ho avuto tanti infortuni e non era scontato per me tornare a un Mondiale», ha concluso.