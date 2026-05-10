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Hockey Hurricanes spediti in finale

Swisstxt

10.5.2026 - 08:56

Carolina-Philadelphia
Carolina-Philadelphia
Reuters

Quattro a zero contro Ottawa al primo turno, quattro a zero contro Philadelphia al secondo.

SwissTXT

10.05.2026, 08:56

10.05.2026, 08:57

I Carolina Hurricanes hanno fretta in questi playoff, tanto da diventare soltanto la 5a squadra nella storia della NHL a vincere tutte le prime otto partite. Gara-4 è stata però tutt’altro che una passeggiata per i dominatori ad est, che hanno firmato il 3-2 finale all’overtime con Jackson Blake. Alla settima partita nei playoff i Colorado Avalanche hanno invece subito la prima sconfitta. Trascinati da Kaprizov i Minnesota Wild si sono imposti 5-1, accorciando nella serie sul 2-1.

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