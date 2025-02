Uwe Krupp. Keystone

Il Lugano è chiamato a reagire dopo l'amara sconfitta di Ginevra.

Swisstxt

Le scelte di Uwe Krupp per la sfida contro il Berna di venerdì, avversario sempre battuto nei 60 minuti in stagione, non sono state comunque visibili nell'allenamento odierno.

Molti gli assenti alla Cornèr Arena: tutti coloro che sono stati impegnati in Nazionale sono stati lasciati a riposo tranne Valtteri Pulli. Sul ghiaccio si sono visti tanti giovani.

A livello di stranieri, comunque, sembra che si vada verso l'esclusione di Michael Joly in vista dello schieramento di Adam Huska in porta.