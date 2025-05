Nino Niederreiter Keystone

Non è bastata una rete di Nino Niederreiter ai Winnipeg Jets per chiudere già in gara-6 la serie contro St. Louis.

Swisstxt

I Blues si sono infatti imposti per 5-2 grazie ad un periodo centrale in cui hanno messo a segno ben 4 gol in 5'23", rendendo così inutile la seconda marcatura in questi playoff del grigionese, giunta nel terzo tempo.