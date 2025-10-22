  1. Clienti privati
NHL Quinta vittoria di fila per i Devils degli elvetici Hischier, Meier e Siegenthaler

Swisstxt

22.10.2025 - 09:28

Timo Meier
Reuters

Quinta vittoria di fila per i Devils di Hischier, Meier e Siegenthaler.

22.10.2025, 09:30

La squadra con più svizzeri della lega si è imposta 5-2 sui Leafs, con Meier autore di un assist nella serata di Hughes, protagonista con una tripletta.

Nel derby rossocrociato tra i Blues di Suter e i Kings di Fiala a trionfare sono stati i californiani, con il 29enne elvetico sugli scudi grazie a un passaggio decisivo nel successo per 2-1 dei suoi.

Nelle altre sfide di serata, sconfitte per gli Stars di Bichsel, gli Sharks di Kurashev (non impiegato) e i Predators di Josi.

