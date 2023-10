Hischier e Meier KEY

La NHL, con il match tra i Tampa Bay Lightning e i Nashville Predators, prenderà il via martedì sera.

Se gli occhi degli appassionati svizzeri per il debutto saranno puntati su Roman Josi, è normale che l’attenzione si sposterà pian piano sui New Jersey Devils. Non solo per i quattro giocatori rossocrociati tra le proprie file – Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Akira Schmid – ma anche perché la franchigia nutre ambizioni importanti. Il sogno? Conquistare quella Stanley Cup che manca dal lontano 2003. Ci sarà da fare i conti con Carolina, Dallas, Toronto ed Edmonton.

Swisstxt