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Hockey I Devils mancano i playoff, vacanze anticipate per Hischier, Meier e Siegenthaler

Swisstxt

8.4.2026 - 08:57

Nico Hischier
Nico Hischier
KEYSTONE

La netta sconfitta patita contro i Flyers ha definitivamente tagliato i New Jersey Devils dalla corsa verso i playoff di NHL.

SwissTXT

08.04.2026, 08:57

08.04.2026, 09:05

La compagine di Newark è infatti stata battuta per 5-1. La stagione di Nico Hischier, Timo Meier e Jonas Siegenthaler (che ha comunque fornito l'assist per l'unica rete dei suoi) si chiuderà quindi fra 4 partite. La speranza è di rivedere il trio in pista ai Mondiali casalinghi.

È invece ancora in corsa Roman Josi. I Predators del difensore elvetico, un assist nel 5-0 sui Ducks, sono infatti risaliti nelle zone utili della classifica.

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