Reuters

I New Jersey Devils di Hischier, Meier e Siegenthaler hanno conquistato un posto nei playoff. Il verdetto è arrivato senza scendere in pista, ma in virtù della sconfitta per 8-5 dei Rangers contro i Flyers.

Swisstxt

I tre svizzeri affronteranno al primo turno gli Hurricanes e si aggiungono ai vari Moser, Niederreiter, Bichsel, Schmid e Fiala, già qualificati con le loro squadre nelle scorse settimane.

Destino opposto per Suter: l'8-7 dei Wild sugli Sharks ha infatti spento le ultime speranze dei suoi Canucks di prendersi un posto fra le wild card nella Western Conference.