NHL I Devils tornano alla vittoria anche grazie a una rete di Hischier

2.11.2025 - 08:50

Nico Hischier
Nico Hischier
Reuters

Dopo due sconfitte, i Devils sono tornati a sorridere. La squadra di Hischier, in rete, ha battuto 4-1 i Kings di Fiala. Sul tabellino anche Siegenthaler con un assist.

02.11.2025, 09:04

Doppietta decisiva per un rinato Kurashev a San Jose. Il bernese, al 4o gol nelle ultime 3 uscite, ha contribuito al successo degli Sharks sugli Avalanche per 3-2 al supplementare.

Ha festeggiato Niederreiter, vittorioso 5-2 con i suoi Jets contro i Penguins.

Hanno invece dovuto masticare amaro Bichsel (4-3 dopo i rigori per Florida su Dallas) e Suter (3-2 dei Blue Jackets sui Blues).

