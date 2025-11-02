Dopo due sconfitte, i Devils sono tornati a sorridere. La squadra di Hischier, in rete, ha battuto 4-1 i Kings di Fiala. Sul tabellino anche Siegenthaler con un assist.
Doppietta decisiva per un rinato Kurashev a San Jose. Il bernese, al 4o gol nelle ultime 3 uscite, ha contribuito al successo degli Sharks sugli Avalanche per 3-2 al supplementare.
Ha festeggiato Niederreiter, vittorioso 5-2 con i suoi Jets contro i Penguins.
Hanno invece dovuto masticare amaro Bichsel (4-3 dopo i rigori per Florida su Dallas) e Suter (3-2 dei Blue Jackets sui Blues).