Secondo back-to-back stagionale sfumato Ti-Press

La vittoria a Winterthur si è rivelata una gioia effimera per i Bellinzona Snakes, che a due giorni di distanza sono stati battuti 7-2 dall’Olten.

Swisstxt

I GDT fino alla seconda pausa erano in vantaggio per 2-1 (gol di Sanchez e Albis), ma il crollo subito nel terzo periodo ha consentito ai solettesi di scatenarsi (sei gol in 15').