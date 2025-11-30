I Bellinzona Snakes si sono portati a soli 2 punti dal penultimo posto in classifica.
Reduci dal successo sull'Arosa, i GDT hanno centrato la seconda vittoria piena consecutiva andando a espugnare in rimonta il ghiaccio di Winterthur per 2-1.
Incassato il vantaggio zurighese dopo appena 53", i ragazzi di coach Pini hanno pareggiato il conto nel periodo centrale grazie al rigore trasformato da Mattheo Reinhard durante un'inferiorità numerica. Di Tommaso Madaschi in powerplay il game-winning goal, che porta i bellinzonesi a quota 13 punti.