Hockey I GDT espugnano Winterthur

Swisstxt

30.11.2025 - 19:15

Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
Ti-Press

I Bellinzona Snakes si sono portati a soli 2 punti dal penultimo posto in classifica.

SwissTXT

30.11.2025, 19:15

30.11.2025, 19:19

Reduci dal successo sull'Arosa, i GDT hanno centrato la seconda vittoria piena consecutiva andando a espugnare in rimonta il ghiaccio di Winterthur per 2-1.

Incassato il vantaggio zurighese dopo appena 53", i ragazzi di coach Pini hanno pareggiato il conto nel periodo centrale grazie al rigore trasformato da Mattheo Reinhard durante un'inferiorità numerica. Di Tommaso Madaschi in powerplay il game-winning goal, che porta i bellinzonesi a quota 13 punti.

