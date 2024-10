Toronto KEY

Alla nona partita stagionale i Winnipeg Jets di Niederreiter sono incappati nel primo ko, battuti 6-4 da Toronto.

Protagonista della serata Tavares con una tripletta. Nessun punto per El Nino.

Secondo gol in campionato invece per Kurashev, che ha aiutato Chicago a interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive. I Blackhawks hanno battuto 5-2 i Colorado Avalanche. In rete pure Suter, ma Vancouver ha ceduto 4-3 all'overtime a Carolina.

Nessun punto invece per Moser (Tampa Bay) e Josi (Nashville) nel derby elvetico, andato ai Lightning per 3-2 nel ritorno a casa di Stamkos da avversario.

